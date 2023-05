Något lägre rörelseresultat för Genesis It

Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 miljoner kronor (2,3), motsvarande 0:23 kronor per aktie (0:23).

Nettoomsättningen ökade till 18,0 miljoner kronor (17,1). Ökningen har att göra med de nya kundavtal som tecknats under 2022 såväl som det kontinuerliga arbete med att jobba med bolagets ekonomi, uppger Genesis IT.

”Verksamheten har under kvartalet fortsatt varit fokuserad på ny- och vidareutveckling av vårt huvudsakliga erbjudande till marknaden, det vill säga Ifenix affärssystem. Under året kommer vi att kunna presentera ett antal nya och innovativa lösningar som kommer vara till glädje för våra kunder. Det är ännu för tidigt att gå in på detaljer men när vi har lite mer kött på benen ska vi återkomma i ämnet”, skriver vd Tommy Flink i rapporten.