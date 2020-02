Mystiska Kinahotellet väcks till liv: ”Det galnaste jag sett”

”Sveriges galnaste jobb”, vad innebär det?

”Det är Sveriges galnaste projekt på riktigt, men det är ett galet roligt ställe. Vi brukar säga att galet är bra, det finns energi i det. 'Chaos is the new cocaine', som man säger. Vi köpte det för att det är det galnaste projektet som finns i Sverige – och då blir ju jobbet att fixa det Sveriges galnaste jobb.”

Det har kommit att bli en mytomspunnen plats, är den så mystisk som den framstår?