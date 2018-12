Mycket färre deltar i protesterna i Frankrike

”Min fru är också arbetslös och vi lever på under 700 euro (drygt 7.000 kronor) i månaden. Det är svårt.”

Förra helgen fanns cirka 90.000 poliser på de franska gatorna och omkring 2.000 människor greps, ungefär hälften i Paris.

Under lördagen stod det också klart att en person sent på fredagen dog i en vägolycka i Belgien med koppling till protesterna i Frankrike. Det rör sig om en bilist i gränsområdet Erquelinnes som körde in i en lastbil som hade saktat ner på grund av en vägblockad som Gula västarna satt upp på den franska sidan.