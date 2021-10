Myanmars juntaledare utesluts från Asean-möte

Ledaren för Myanmars militärjunta, Min Aung Hlaing, kommer inte bjudas in när den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean sammanträder i slutet av oktober.

En opolitisk representant får i stället närvara för Myanmars räkning, meddelar Brunei som står som ordförandeland under sammanträdet.

Medlemsländernas utrikesministrar kom till beslutet under ett blixtinkallat möte under fredagen, efter att Aseans särskilda sändebud till Myanmar nekats träff med tidigare ledaren Aung San Suu Kyi, som avsattes under en militärkupp den 1 februari.

Beslutet är sällsynt för Asean, som oftast håller en mer inkluderande policy för sina tio medlemsländer.

På Twitter skriver Indonesiens utrikesminister Retno Marsudi att Myanmar ”inte bör tillåtas representeras på sådan politisk nivå förrän landet återupprättat sin demokrati”.

Minst 1 100 personer har dödats i oroligheter sedan militärkuppen, enligt regionala människorättsorganisationer. Militären hävdar en klart lägre dödssiffra.