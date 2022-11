Musk: Teslas nya ellastbil körde 80 mil med full last

Teslas eldrivna lastbil Semi ska ha ha kört 80 mil med nästintill max last, uppger vd:n Elon Musk i ett inlägg på Twitter.

Den 1 december är det dags för Tesla att leverera de första exemplaren av sin Semi, en helt elektrisk batteridriven tung ”Class 8” trailerdragare, som är vanlig i USA. Fyra fristående motorer driver ekipaget som enligt elbilstillverkaren ska dra mindre än 12,5 kWh per mil med en räckvidd på 500 miles, alltså drygt 800 kilometer. Det är en siffra många har tvivlat på, i synnerhet med last, men ska man tro på vd:n Elon Musk ska Semi nu ha avverkat 800 kilometer med 37 ton lastat, vilket bara är några hundra kilo under lastbilens maxlast.

Tesla utlovar en bränslebesparing på över 2 miljoner kronor över fordonets livslängd. Prislappen på modellen med 800 kilometers räckvidd startar på 180.000 dollar, alltså närmare 1,9 miljoner kronor.

När Semi presenterades som koncept för nästan exakt fem år sedan avfärdades det med kommentarer som ”perfekt för att transportera påsar med potatischips”. Det var då det. I dag satsar samtliga lastbilstillverkare på eldrivna lastbilar.

Läsk- och snackskoncernen Pepsico är ett av företagen som räknar med en leverans av 15 stycken Tesla Semi i slutet av året.