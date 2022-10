Musk kovänder om satellitsystem i Ukraina

Så sent som i fredags stod Elon Musk fast vid att Space X kunde tvingas stänga ned den satellitbaserade internettjänsten – en tjänst som bidragit till den ukrainska militärens framgångar i kriget mot Ryssland.

Enligt teknikmiljardären började det bli ekonomiskt oförsvarbart att fortsätta ge landet tekniskt bistånd.

”Operationen har kostat Space X 80 miljoner dollar och kommer att överstiga 100 miljoner dollar i slutet av året”, twittrade Elon Musk.

Budskapet var tydligt riktat till Pentagon, som samordnar USA:s militära bistånd till Ukraina. Redan för flera veckor sedan framförde Elon Musk ett liknande budskap till försvarshögkvarteret, enligt den amerikanska tv-kanalen CNN.

Men nu har Space X-ägaren alltså ändrat sig.

”Trots Starlinks förluster och att andra företag får miljarder i stödpengar fortsätter vi att ge gratis stöd åt Ukrainas regering”, meddelande Elon Musk syrligt via Twitter på lördagskvällen.

Något skäl till svängningen angavs inte. Men enligt Pentagon har samtal förts med Space X, berättar nyhetsbyrån Bloombergs. I dessa samtal ska Pentagon, som sedan tidigare anlitar Space X och Starlink för avancerad satellitövervakning i militärt syfte, ha understrukit att det finns andra leverantörer som är beredda att ta över internetleveranserna i Ukraina om Starlink skulle stänga ned.

Elon Musks beskrivning av att Space X agerar utan vinstintressen i Ukraina tillbakavisas samtidigt av olika källor. Enligt den ukrainska militären har till exempel de 20.000 Starlink-terminaler som finns i landet i själva verket skänkts av EU, det amerikanska biståndsorganet USAID, den polska staten och olika privata företag. Polen uppger, genom cybersäkerhetschefen Janusz Cieszynski, att servicekostnaderna för Starlink-terminalerna i deras fall vilar på de polska skattebetalarna.

Elon Musk själv har hittills inte bemött dessa uppgifter. Men i anslutning till det ovan nämnda Twitter-inlägget skriver han att alla eventuella kommentarer från hans följare är ”en konspirationsteoretikers våta dröm.”

Det var den 26 februari i år – två dagar efter Rysslands invasion – som Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov vädjade till Elon Musk om att aktivera det satellitbaserade Starlink-systemet i Ukraina. Svaret från Elon Musk kom inom några timmar:

”Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.”