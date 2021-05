Musk-besök eldar på spekulationer om brittisk Gigafactory

Enligt uppgifter till The Telegraph ska den nya myndigheten Office for Investment ha bett olika byråer runt om i landet att presentera tillgänglig mark inom 48 timmar. En regional myndighetsinsider sade att tidsfristen var betydligt kortare än vad som initialt gäller med potentiella investerare.

Musk anlände sent på fredagskvällen och åkte åter iväg under söndagen. Under sin vistelse ska han ha besökt premiärminister Boris Johnsons residens i Chequers.

Teslas enda europeiska Gigafactory finns utanför Berlin. Den är ännu inte färdigställd.