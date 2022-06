Elon Musks planerade köp av Twitter är i farozonen. På måndagen står det klart att Elon Musk och hans advokatteam anklagar Twitter för att inte ge Musk tillräckligt med information om spam- och fejkkonton.

Enligt Tesla-vd:n och hans advokatteam utgör detta ett avtalsbrott vilket ger Elon Musk rätt att avbryta uppköpet av Twitter, enligt dokument som skickats in till amerikanska finansinspektionen SEC på måndagen.

Twitter har än så länge inte kommenterat saken.

Elon Musk har tidigare sagt att Twitter-uppköpet är ”pausat” med anledning av att han vill ha mer information om omfattningen av fejkkonton på Twitter. Enligt bolaget självt utgör fejk- och spamkonton mindre än 5 procent av Twitters användare, något som Elon Musk krävt mer bevis kring.

Twitters aktie handlas ned med drygt 5 procent i samband med USA-börsernas öppning på måndagen. Aktiekursen har hela tiden handlats under Elon Musks bud på 54,2 dollar per aktie, vilket motsvarar en total köpesumma om 44 miljarder dollar, och på måndagen handlas Twitter-aktien kring 38 dollar per aktie.

Den stora skillnaden mellan budnivån och Twitters nuvarande aktiekurs indikerar att aktiemarknaden är väldigt skeptisk till att uppköpet faktiskt blir av, i alla fall till det nuvarande priset.

Noterbart är dock att Tesla-aktien stiger på måndagen. Men Tesla-aktien är fortfarande en bra bit från nivån på 1.145 dollar som aktien låg på innan det framgått att Elon Musk köpt en stor aktiepost i Twitter i början av april. En oro som tyngt Tesla-aktien är att Elon Musk kommer att vara tvungen att sälja samt belåna sina Tesla-aktier för att ha råd med köpet.