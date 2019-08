Musikveteranen om sin passion: “Jag kan diskutera chips i timmar”

Du lämnar vd-stolen på Universal Music Nordic och blir nu vd för nöjeskoncernen Pop House Sweden, där bland annat Cirkus, Hasselbacken och Abba-museet ingår. Vilken är den bästa Abba-låten?

”Dancing queen är det enkla svaret eftersom den var deras listetta i USA. Men Take a chance on me kanske passar bäst just nu.”

Om du måste börja varje morgon med att lyssna på filmmusik, vad blir det?

”Soundtracket till filmen Reservoir dogs. Quentin Tarantino är en mästare på att återaktualisera glömda hits och grymma låtar.”

Hur återhämtar du dig efter en lång dag?

”Sätter mig i soffan och zappar mellan matcher i Champions League tillsammans med en kall Corona med en klyfta lime.”

Vilken är den vanligaste frågan du får?

”’Jag har ett barn som är otroligt begåvat, kan du hjälpa till med skivkontrakt?’”

Vilken är det finaste beröm du fått?

”När jag sa till en medarbetare att jag hade fel i en diskussion. En person som lyssnat på ursäkten kom in på mitt rum efteråt och var imponerad över att jag erkänt att jag hade haft fel. Det gav insikten att ledarskap inte handlar om att ha rätt och veta bäst utan att leda genom att inspirera att skapa en kultur där man vågar göra fel och kan stå för det.”

Du får 10 miljoner kronor i handen och måste placera dem direkt, vad gör du?

”Köper en starthäst till Elitloppet. Jag har varit på Solvallas Elitloppshelg i 30 år. Resten investerar jag i Amazon, EQT och Tencent och en jordenruntresa med familjen.”

Vad ville du bli när du var barn?

”Min farfar var tobakshandlare och ombud för Systembolaget och Tipsjänst, sålde leksaker, ­serietidningar och var även begravningsentreprenör. Allt helt oberoende av konjunktursvängningar. Det påverkade mig mycket. När jag jobbade extra på Ica – jag älskade att fylla på varor i hyllorna – ville jag bli Ica-handlare.”

Vilket råd skulle du ge ditt 20-åriga jag?

”Det kommer att vara modernt att vara tunn­hårig och ha rakat huvud om 15 år.”

Finns det något du tycker är så obehagligt att du undviker det?

”Höga höjder.”

När var du riktigt ledsen senast, och varför?