Muntra miner på Wall Street

De ledande amerikanska indexen stiger kraftigt på fredagen och ser därmed ut att bryta en trend med tre raka nedgångsveckor. Volvo Cars-delägda Polestar inledde starkt men har efter en time fallit ned under sista stängningskursen för Spac-bolaget.

Breda S&P 500 har efter drygt en halvtimmes handel stigit 2,2 procent. Storbolagsindexet Dow Jones och tekniktunga Nasdaq stiger 1,7 respektive 2,8 procent vardera.

Den senaste tiden har präglats av fallande räntor på statsobligationer. Sedan toppnivån på 3,5 procent under tisdagen förra veckan har den amerikanska tioårsräntan fallit tillbaka till 3,1 procent. I takt med att risken för en recession ökar så räknar marknaden med att den amerikanska centralbanken Fed ska mjukna lite vad gäller räntehöjningar.

Bland höjdpunkterna ur ett svenskt perspektiv märks elbilstillverkaren Polestar som gör debut som börsbolag. Aktien handlades inledningsvis runt 13 dollar per aktie men har fallit tillbaka till strax under 11 dollar per aktie, lägre än sista stängningskursen i Spac-bolaget Gores Guggenheim på 11,23 dollar. Det motsvarar ett börsvärde på drygt 230 miljarder kronor, ungefär lika mycket som Volvo Cars värdering på 232 miljarder kronor

På fredagsmorgonen meddelade pensionsjätten AMF att de investerat 400 miljoner kronor i bolaget inför noteringen.

”Vi kan göra investeringen till ett bra pris, och tror att det kommer att bli en bra affär för våra sparare”, uppgav Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF i ett pressmeddelande.

Hittills i år har elbilstillverkarna haft det tufft på börsen. Sektorns gigant, amerikanska Tesla, har backat 33 procent. Nio, Lucid Motors och Rivian har fallit cirka 25, 50 respektive 70 procent.

Di:s Magnus Dagel varnade tidigare i juni för att Polestars notering riskerade att bli ”ett fiasko helt i Traton-klass” på grund av en låg free float.

”Efter sex månader kommer det att gradvis öka till runt 13 procent till följd av lockupklausuler som går ut för en del tidiga investerare”, svarade finanschefen Johan Malmqvist i en lång intervju med Di.

Teknikbolag går starkt i den tidiga fredagshandeln, Facebooks ägarbolag Meta handlas upp 6,0 procent, Alphabet stiger 3,9 procent, Netflix avancerar 4,6 procent och Apple stiger 2,2 procent. Microsoft, som av Citi pekas ut som ett ”toppval” stiger nära 3 procent.

På råvarufronten noteras spotpriserna för olja upp drygt 1 procent. Ett fat Nordsjöolja kostar nu cirka 111 dollar, WTI-oljan kostar cirka 105,5 dollar per fat.