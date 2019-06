Multiq tar avropsorder värd 23 miljoner

Det framgår av ett pressmeddelande.

Leverans av avropsorder beräknas att ske under vintern 2019/2020. Övriga avrop och leveranser förväntas ske i omgångar under resterande delen av 2020 samt under 2021 och 2022.

Det sammanlagda ordervärdet på ramordern uppgår till 50 miljoner kronor fördelat på ett antal leveranser över en treårsperiod.