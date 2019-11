Pressad klädkedja byter namn – släpper in Myrorna i butikerna

Från och med torsdagen kommer MQ-butiken på Drottninggatan i Stockholm och vara helt förändrad. En vecka senare kommer samma omvandling att ske på Fredsgatan i Göteborg och näst på tur står sedan butiken i köpcentrumet Emporia i Malmö.

”Vi kommer att förnya och förflytta MQ, som ska bli en konceptbutik. I en sådan butik kan man bredda erbjudandet och sälja fler kategorier än bara mode. Till syvende och sist vill vi också skapa fler anledningar att besöka oss oftare”, säger MQ-koncernens vd Ingvar Larsson.

MQ har som bekant haft problem med vikande försäljning under en längre tid. Enligt det senaste bokslutet minskade försäljningen i jämförbara butiker under räkenskapsåret som avslutades i augusti med nästan 7 procent. Det är betydligt sämre än marknaden som helhet som under samma period minskade 2,2 procent. Under hela det dryga år som Ingvar Larsson varit vd för MQ har han därför arbetat med strategier för att vända utvecklingen.

Vad är det för utmaningar som har funnits?

”Det har kretsat kring vårt erbjudande. Under året har vi renodlat i varumärkesfloran, speciellt i e-handeln.”

Det har skapat utrymme för nya varumärken. Traditionellt har MQ arbetat med mode för dam och herr, men under arbetets gång har Ingvar Larsson och hans kollegor insett att det finns många andra närliggande produktkategorier som är intressanta för kedjans kunder.

”Det är sådant som behövs när man tar sig till och från jobbet, men också sådant man behöver om man reser på helgen, vilket ingår i våra kunders livsstil. Det kan också vara olika typer av hörlurar och mobilladdare och kanske något inslag av inredning.”

Ett bredare produktutbud gör enligt Ingvar Larsson att varorna rent visuellt kan presenteras på ett annat sätt, så att varumärkena blandas mer, snarare än att visas sida vid sida i butiksmiljön. Ompositioneringen förändrar också urvalet. Ingvar Larsson tror att MQ tidigare setts lite för mycket som ”mellanmjölk” och därför vill han nu höja kvaliteten ett steg.

”Vi kommer också bredda vårt prisspann med vissa betydligt dyrare varor i premiumsegmentet men också addera mer artiklar i lägre prispunkter, för den positionen som konceptbutik är det väldigt få som har på ett rikstäckande plan.”

En kundinsikt har varit att MQ-varumärket för många handlar om arbetslivet och det som hör arbetslivet till.