MP:s språkrör Isabella Lövin har rest för 1,5 miljoner kronor

Expressen har granskat flera av Isabella Lövins reseräkningar och skriver bland annat att hon vid en resa till New York och FN:s högkvarter i juni 2016 reste i business class till en kosntad på 20 892 kronor. Med på denna resa var även kollegan Gustav Fridolin (MP) som reste till New York två dagar tidigare. Hans biljett kostade "bara" 6 025 kronor.

Expressens granskning visar också att Isabella Lövin under de tre och ett halvt åren hon varit statsråd haft flygkostnader som är cirka en halv miljon dyrare än statsminister Stefan Löfvens flygkostnader. I snitt har Isabella Lövins biljetter kostat 15 000 kronor per resa, enligt Expressen. Resorna till New York har varit dyrast i snitt - 28 000 kronor per resa.