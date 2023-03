Move About ökar förlusten – fokuserar på företagskunder

• Omsättningen steg 41,4 procent till 18,8 miljoner kronor (13,3).

• Bruttovinsten blev 9,7 miljoner kronor (10,5), med en bruttomarginal på 51,6 procent (78,9).

• Ebitda-resultatet blev -10,4 miljoner kronor (-13,6).

• Rörelseresultatet blev -23,6 miljoner kronor (-20,0).

• Resultatet före och efter skatt var -25,6 miljoner kronor (-21,9), och per aktie -0,84 kronor (-0,88).

• Likvida medel uppgick till 6,8 miljoner kronor (5,9).

I rapporten uppges det att resultatet påverkades av stora omställningskostnader under perioden.

”Den omfattande analysen av alla elbilspooler som Move About utförde under hösten 2022 har under kvartal 4 omsatts till handlingsplaner. En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande”, skriver bolaget.

Vd Olof Jonasson säger att siffrorna för kvartalet är otillfredsställande, men att bolaget var tvungna att snabbt åtgärda segmentet för att skapa ökad lönsamhet inom gruppen.

”Vi kommer fortfarande ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus för vår affär är det som är vårt ursprung, business-business där vi delar risken med en eller flera initiala partners som har ett grundbehov av våra fossilfria mobilitetstjänster. I det här segmentet ser vi god utveckling i samtliga våra marknader”, säger Jonasson.