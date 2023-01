Mötesdoktorn: ”Det blir bara värre”

”Det blir bara värre. Vi sitter mer och mer i möten”, säger Jörgen Dyssvold, grundare och kreativ ledare på mötes- och kommunikationsbyrån Herr Omar.

Enligt en studie från amerikanska MIT tillbringar chefer och tjänstemän 22 år av sina arbetsliv på heltid i möten.

”Det här suger mycket energi och skapar mycket stress hos medarbetare när man inte hinner det man egentligen ska göra för att man sitter gisslan i möten.”

Jörgen Dyssvold har gjort kalkylen vad alla dessa möten kostar. Chefer och tjänstemän lägger i genomsnitt 72 timmar per månad på möten. Hälften av tiden anses av deltagare vara ineffektivt använd arbetstid. Det ger 36 timmar x snitt personalkostnad per timme 350 kr x en kostnad per medarbetare och år (36 x 350 x 12) på cirka 150.000 kronor.

Att gå från ”entimmes-normen” till en ny norm på 45 minuter per möte ger chefer och tjänstemän (72 möten x 15 minuter x 11 månader = ca 200 timmar) en hel månads arbetstid per år till att lägga på andra arbetsuppgifter, konstaterar han vidare.

När folk anger orsaken till varför halva mötestiden ses som ineffektivt använd arbetstid svarar de flesta att det är fel personer eller för många personer i mötet, för dålig ledning och för många kommer dåligt förberedda.

”Det är alldeles för lätt att boka möten. Varje medarbetare har i sin hand ett verktyg för att boka upp ett antal personer och ta deras tid. I de flesta företag kan en enskild medarbetare inte ta beslut om inköp av varor eller tjänster för 10.000 kronor, men kan lätt med ett knapptryck boka ett möte som medför en kostnad på lika mycket”, säger Jörgen Dyssvold.

”Jag själv brukar föreslå att om vi kan ta ett möte på 20 minuter kan vi ta det snart, annars kan vi titta på en tid längre fram om vi behöver mer tid. Då brukar de flesta föredra 20-minutersmötet. Vi behöver helt enkelt ändra vårt mindset för vad ett möte är och hur långt det behöver vara.”

Han räknar upp några andra av våra vanligaste mötesmisstag.

”Den som leder mötet har en mycket viktig roll, och det är inte att prata själv utan att vara inlyssnande och se till att man följer agendan och ger utrymme för diskussion. En stor brist är också att chefer inte får någon utbildning i att leda möten, någonting som många lägger halva sin arbetstid på.”

Herr Omar har även utarbetat ett rehabprogram som ska bota dålig möteskultur, kallat meetfulness.

”Vi gör en kartläggning som utmynnar i ett möteskvalitetsindex som blir jämförbart över tid och med andra organisationer. Utifrån det kan vi tydligt peka på vilka områden som organisationen har problem med. Sedan föreslår vi vad vi kallar en meetox, en period på några veckor då man har fasta principer som att möten inte får vara längre än 45 minuter utan att de har godkänts av en chef. Man får inte skicka ut en kallelse utan syfte och agenda och man måste skilja på de man bjuder in som måste delta och de som kan delta frivilligt.”

Pandemin gjorde att många blev varse den stora bonusen med det sociala vid större möten och evenemang.

”När man då tappade det och inte kunde locka med det sociala så blev det plötsligt mer intressant med själva innehållet, agenda och talare så man tvingades lägga mer jobb på innehållet. Man började också inse att det inte är fruktbart att ha så långa pass och tillställningar.”

Många har en önskan om att kunna gå tillbaka både till de fysiska mötena och konferenserna, som man känner sig mer trygg med jämfört med de digitala.

”Men det visar sig att det nu är svårt att locka folk tillbaka till dessa. Vi värderar tiden högre i dag. Ju längre eventen är desto svårare är det att locka folk. När man väl ska samlas fysiskt, lägga tid på det och kanske även lägga det klimatavtryck som resandet innebär, så måste det vara verkligt meningsfullt”, konstaterar Jörgen Dyssvold.