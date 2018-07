Molnen växer – då spränger Glesys drömgränsen

Han var 19 år när han 1999 grundade Glesys, hans tredje företag, och fick då hyra in sig i familjeföretagets lokaler. Den första anställde tog han in 2007.

För Glesys har det senaste året också inneburit ägar- förändring då Glenn Johanssons kompanjon Jonas Björklund valde att lämna företaget under 2017. I stället har Glenn Johansson nyligen tagit in det danska riskkapitalbolaget Via Equity som ny delägare.