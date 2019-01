Bekräftat: Mohammed al-Amoudi har släppts fri

"Han har haft kontakt med sin familj och det skedde för ett par timmar sedan och då fick man bekräftat att han var släppt. Sen har vi inga uppgifter på vart han är på väg eller var han befinner sig just nu", säger Preems presschef Niclas Brantingson.

"Vi är såklart glada. Det var ett välkommet besked. Nu får vi ser vad som händer och hur situationen är", säger Niclas Brantingson.

Mohammed Al-Amoudi var en av hundratals prinsar, ministrar och affärsmän som under uppmärksammade former greps av en så kallad antikorruptionsenhet ledd av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman under hösten 2017.

Mohammed Al-Amoudi är en av Sveriges största utländska investerare. Huvuddelen av tillgångarna finns i Sveriges största drivmedelstillverkare Preem liksom i konglomeratet Midroc och oljebolaget Svenska Petroleum Exploration.