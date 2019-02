Modeveckan tillbaka i ny skepnad

De tar över ägandeskapet och presenterar visningsveckan under samma vecka som Stockholm Design Week, Stockholm furniture and light fair och inköpsveckan på Stockholm Fashion District. Vanligtvis brukar modeveckan ligga tidigare än de andra evenemangen.

De senaste tre åren har visningarna producerats av Brand Experience Scandinavia, som gick i konkurs i september efter modeveckan i augusti. Nu produceras Fashion Week Stockholm i stället av Association of Swedish Fashion Brands, ASFB och Swedish Fashion Council, SFC, som slogs ihop för drygt ett år sedan.

Andra märken som presenterar i egna lokaler under veckan är bland annat Hope, House of Dagmar, Stylein och Weekday. På herrsidan visar L’Homme Rouge, Per Götesson och Lazoschmidl.