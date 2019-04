Moderat kallade invandrare för analfabeter – nu uppmanas hon lämna partiet

”Vi blev uppmärksammade på detta i går (torsdag). Jag ägnade förmiddagen att läsa de här inläggen och jag är uppriktigt och ärligt förbannad”, säger David Josefsson, M-ordförande i Göteborg, till TT.

Lena Ferm är även ledamot i stadsdelsnämnden Västra Hisingen. Hon har bett om ursäkt för texten om "invandrare är analfabeter" och sagt att det var fullständigt omdömeslöst skrivet. Men efter att inlägget uppmärksammats kom fler inlägg med islamofobiska och högerextrema budskap upp till ytan.

Hon har gillat inlägg där det står "Bossarna flyttar alla negrer från Ekvator området!", där det dessutom funnits en bild där det står att islam ska sparkas ut ur Sverige och "Be prepared for the real holocaust", rapporterar Göteborgs-Posten.