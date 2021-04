Modejätten växer med schack och schampo

På 1990-talet byggde Ernst Dahlberg på kort tid upp en framgångsrik textilgrossist. Han importerade enfärgade tyger som såldes till tygaffärer, på den tiden ett givet inslag i varenda svensk stad.

”Pappa hade lagret hemma och var duktig på att hålla kostnaderna låga. När vi tog över började vi tänka lite nytt”, säger Manne Dahlberg som tillsammans med sin bror, Johan Dahlberg, tog över Ernst Textil 2006, efter att under en tid ha lotsats in i verksamheten av sin far.

”Tänka nytt” ska visa sig vara dagens underdrift. Bröderna började med att satsa på nya material som linne, vilket visade sig vara framgångsrikt, och de enfärgade trikåtygerna för kläder fick färgglada mönster. Dessutom såg bröderna ett värde i att hålla sig med stora lager av tyger.

”Det handlar om att marknaden har förändrats där de traditionella textilaffärerna i stor utsträckning har försvunnit och ersatts av lite bredare pysselbutiker och inte minst av e-handlare. De uppskattar att vi håller många olika tyger i lager och kan agera mellanhand och snabbt leverera det som deras kunder beställer”, förklarar Johan Dahlberg.

Enligt bröderna Dahlberg är Ernst Textil i dag störst i Sverige på modetyger för kläder. Det handlar framför allt om bolagets mönstrade trikåtyger som främst sys upp till barnkläder.

”Vi har en egen designer vilket är viktigt eftersom det gäller att hänga med i alla modesvängningar. Sedan kan vi också vara snabbfotade. När det till exempel är fotbolls-VM trycker vi tyger med fotbollar på, vilket brukar bli succé”, säger Manne Dahlberg och beskriver hur marknaden för barnkläder har förändrats i hela västvärlden.

Från att tidigare ha dominerats av några stora klädkedjor finns det i dag ”tusentals” designers som syr upp små serier som de säljer på nätet eller i butiker. Tack vare en ihärdig marknadsföring i sociala medier har Ernst Textil varit framgångsrika i den kategorin, även utanför Sverige.

”Sedan är det faktiskt väldigt många privatpersoner som syr själva fortfarande, fler än vad man kan tro. Så även om de klassiska textilbutikerna har försvunnit är intresset för att sy och suget efter spännande tyger kanske större än någonsin.”

Ernst Textil sålde till en början endast enfärgade tyger. Den tiden är nu långt borta. Foto: Emil Malmborg

Men under parollen att ”ingenting är omöjligt” säljer Ernst Textil tyger till så mycket mer än kläder. Bröderna berättar hur deras linnetyger används för att täta rör, hur de låtit sy upp hela hoppborgar och levererar gigantiska banderoller till fotbollssupportrar som vill klä en läktare.

”Inget är för litet eller för svårt för oss inom tyg. Vi jobbar nära ett femtontal fabriker i olika länder och de brukar vara flexibla när vi kommer med våra konstiga beställningar”, säger Manne Dahlberg och får medhåll av sin bror.

”Det vi inte gör är stora serier av tyg som ska klä möbler hos jättar som Jysk eller Ikea. Det ger på sikt inga marginaler. Vi vill dessutom bara arbeta med tyger i naturmaterial och det är lite dyrare och inget som de här jättarna bryr sig om.”

Men detta om tyger, för Ernst Textil är så mycket mer än det. När vi visas runt i ett av bolagets fyra lager i Östra Karup visar bröderna stolt upp produkter med anknytning till sömnad som saxar, symaskiner och provdockor. Men här finns även spel, snöskyfflar och olivoljor som de också säljer. Att hålla sig till kärnverksamheten är något som ekonomiska teoriböcker kan skriva om, det är uppenbart inget för bröderna Dahlberg.

”Vi har lojala kunder, det är grejen! Då vill vi kunna leverera de produkter som de vill ha. Många av pysselbutikerna, till exempel, vill förutom tyger även sälja spel. Nu råder det schackfeber, då tar vi fram ett schackspel. Vill dom ha varm korv så löser vi det också”, skrattar Manne Dahlberg som är den av bröderna som ägnar sig åt försäljning. Han berättar att han spenderar mycket tid på fabriker i Asien som Ernst Textil arbetar med för att förverkliga alla planer. Storebrodern beskriver sig som mer försiktig.

”Jag håller mig mer på hemmaplan och ser en del av min roll att hålla Manne i tyglarna, så att han inte springer iväg alltför mycket!”

Östra Karup ligger strax utanför Båstad, invid E6:an och är bland annat känt för en stor butik som säljer utemöbler och som drar mycket folk. Samma dag som mötet med de två bröderna äger rum har även Ernst Textil öppnat sin första butik i byn. Men det handlar inte om en tygaffär, som man skulle kunna tro, utan en ganska exklusiv butik på 2.100 kvadratmeter har fyllts med möbler av olika slag.

”Möblerna är klädda i våra tyger som vi på så sätt visar upp. Men framför allt vill vi med butiken sälja mer av våra möbler till privatpersoner”, säger Johan Dahlberg.

Så ni säljer möbler också?

”Har vi inte sagt det? Ungefär 20 procent av vår omsättning går till hotell. Vi började med lakan och morgonrockar och sådant men nu säljer vi sängar och soffor och andra möbler. Vi säljer till och med schampoflaskor, tv-apparater och toalettpappershållare till hotellen!”

Inget förvånar längre, från enfärgade tyger till toalettpappershållare alltså. Vad säger er far egentligen om allt ni gör i bolaget numera?

”Han ringer ibland och är lite bekymrad när han undrar vad vi har för nya stollerier på gång!”