Missuppfattad isländsk snattare intar konstens finrum

”Jag presenterade mig som ”Hrafnhildur” för en amerikan och han missuppfattade mig helt”.

Så svarar den isländska konstnären Hrafnhildur Arnardóttir på frågan om var hennes artistnamn ”Shoplifter” kommer ifrån. Namnet var ingenting hon själv kom på, utan något som etablerades efter hennes flytt till New York från Reykjavik 1994. När hon skulle hälsa på en amerikan hörde han fel och trodde att hon presenterade sig som ”Shoplifter” och på den vägen är det.

”Jag har egentligen aldrig velat ha ett artistnamn. Men jag har alltid försökt att ha en tillåtande humor så jag började använda det som ett skämt. Men det fastnade.”

Hrafnhildur Arnardóttir är noga med att poängtera att hon själv inte sympatiserar med snatterier, men att namnet är för roligt för att inte använda. Nu, nästan 30 år senare, är det etablerat och det namn som hon ständigt går under i sitt yrke.

”Shoplifter” är en av flera isländska konstnärer som ställer ut under den sextonde upplagan av Nordens största mässa för samtidskonst. Under mässans tre dagar faller ljuset lite extra på just Island, när det isländska galleriet I8 gör en efterlängtad comeback bland utställarna efter pandemiåren, där fem andra isländska konstnärer presenterar sina verk. Hrafnhildur Arnardóttir själv gör en solopresentation på Stockholmsgalleriet Larsen Warner.

”Jag är väldigt glad över att få komma tillbaka till Sverige, jag älskar Stockholm”, säger Hrafnhildur Arnardóttir.

Hon har ett gediget konst-cv, som bland annat innehåller ett flertal vitt skilda konstupplevelser runt om i Sverige. 2011 ställdes hennes konstverk inspirerade av smileys ut på Borås Textilmuseet, vilka bidrog till att hon samma år fick motta The Nordic Award In Textiles. Samma år fick hon ta emot Prins Eugen-medaljen av det svenska kungaparet. Dessutom gjorde hon 2017 tillsammans med klädmärket & Other Stories ett designsamarbete kring klänningar, tröjor och smycken. Under 2020 ställde hon ut på Kulturhuset i Stockholm.

Men varken Sverige eller Island är ”hemma” för Hrafnhildur Arnardóttir. Hon förklarar att livet tog en ny vändning när hon kom till New York. Hon jämför det med emigrationen till Amerika på 1820-talet, att hon precis som många då upptäckte och utvecklade en ny sida av sig själv i storstaden. Hon hittade till School of Visual Arts på Manhattan och efter en avklarad utbildning, en så kallad Master of fine arts 1996, kände hon att hon hade hittat hem - både i sitt skapande och i sin nya stad.

”Den är som en mustig gryta fast med en blandning av olika människor och olika kulturer och det är i mångt och mycket sådant som inspirerar mig i mitt arbete. Jag hör hemma på ett ställe som ständigt rör på sig.”

Kommer du någonsin flytta hem?

”Det vet jag inte. Men varför ska jag fundera över att laga något som inte är trasigt?”

I sin konst använder sig Hrafnhildur Arnardóttir sedan lång tid tillbaka av syntetiskt hår. Hon beskriver sig som en popkonstnär som plockar upp fragment av samtiden och sätter sin egen prägel på det. Utställningen på Liljevalchs är en variant av de smileys som 2011 ställdes ut i Borås. Verken återanvänds ofta, men mellan gångerna ger Hrafnhildur Arnardóttir dem nya frisyrer för att hålla dem relevanta och skapa variation.

”Håret symboliserar en människas inre vilde samtidigt som det är ett sätt för oss att skapa en identitet. Vi begränsar oss så mycket, men att släppa ut håret är en symbol för att släppa lös. I den här utställningen visar de galna, färgglada smileysen hur lätt livet kan vara.”

Det tog ett tag för Hrafnhildur Arnardóttir att ta in starka färger i sitt arbete. Hämmad av Nordens beiga minimalism använde hon först bara brunt hår för att komma så nära verkligheten som möjligt. Det var först 2008, för en utställning på MoMA i New York som hon vågade försöka. Därefter har det definierat henne. När det kommer till att arbeta med hår, har materialet nästlat sig in i hennes arbete sedan 1998. Ett av hennes största projekt, ”Chromo Sapiens”, är en 360-upplevelse av hår och åter hår, i alla möjliga kulörer.

”Det är 500 kvadratmeter hår. Jag ville att man skulle kunna dyka in i konsten och bli omgiven av den. När du kommer in är du en homo sapiens, men när du går har du blivit 'chromo sapiens'.”

'Chromo sapiens' förklaras som ett tillstånd där människan fått fullständig exponering mot jordens alla färger. Utställningen, som var Islands bidrag på Venedigbiennalen 2019, finns nu permanent på Island i Hrafnhildur Arnardóttirs eget museum Hofudstodin, som hon startat tillsammans med affärspartnern Lilja Baldurs, i syfte att ge konstant liv åt utställningen.

”Det känns fint att den får stanna på Island, där den hör hemma, att 'chromo sapiens' får fortsätta ta emot människor varje dag i min hemstad.”

Hrafnhildur Arnardóttir Ålder: 52 år Bor: New York Familj: Mamma till två tonåringar Bakgrund: Utbildad vid School of Visual Arts i New York. Har bland annat ställt ut vid Kulturhuset i Stockholm, i Walt Disney Concert Hall i Los Angeles och på MoMA - Museum of Modern Art i New York. Hon har gjort en gästkollektion hos modemärket & Other Stories samt tagit emot priset The Nordic Award In Textiles och svenska Prins Eugene medaljen. Gör: Konstnär Aktuell med: En utställning under Market Art Fair på Liljevalchs i Stockholm samt egna museet ”Hofudstodin” på Island, där utställningen ”Chromo Sapiens” visas permanent.