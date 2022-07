Misstänkt dataintrång på Folkhälsomyndigheten

Flera rapporter har kommit in under torsdagen – Här är den senaste nyhetsuppdateringen med Filippa Fernqvist

Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till 21,1 miljoner kronor (16,1).

”Det positiva kassaflödet är en effekt av ett bra momentum i bostadsförsäljningen där åtta lägenheter har sålts under kvartalet till konsekvent högre priser, samt en god beläggningsgrad och ett snittpris på hotellet på Boho Club som efter fortsatta kvalitetsökningar ökat med 61 procent jämfört med det andra kvartalet 2021. Prisökningarna bedöms långsiktigt hållbara eftersom de kombineras med fortsatta topprecensioner av kunder på jämförelsesajter såsom booking.com och Tripadvisor. Bolaget väntas överträffa det redan positiva kassaflödet med ett ännu bättre kassaflöde under det tredje kvartalet”, skriver bolaget.

Resultat efter skatt uppgick till -8,9 miljoner kronor (-16,27). Bolagets substansvärde har ökat med 5 procent under kvartalet, från 5:38 kronor per stamaktie den 31 mars till 5:65 kronor per stamaktie den 30 juni. Ökningen kommer framför allt från en uppvärdering av Boho Club, heter det.