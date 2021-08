Misen Energy vände till förlust andra kvartalet

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (3,2) och resultatet per aktie blev -0,12 kronor för perioden (0,01).

”Misen Energy och Misen Enterprises försvarar kraftfullt sina aktieägares legitima förväntningar i ICSID skiljeprocessen mot Ukraina. Parterna förväntar sig att skiljenämnden enligt ICSID:s regelverk kommer att hålla sitt första sammanträde i september 2021”, skriver bolaget i rapporten.

Bakgrunden är att Misen Energy med dotterbolaget Misen Enterprises den 24 mars inlett ett skiljedomsförfarande mot Ukraina i enlighet med Washingtonkonventionens och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes, (ICSID), regler. Misens talan grundas på Ukrainas ”brott mot Misens rättigheter” och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70 procent på gaspriser upp till 5.000 meters djup.