Minustillväxt för Raketech

Bryggeriet Kopparbergs backar efter att ha redovisat en högre omsättning men en lägre vinst under det andra kvartalet.

På onsdagen var det dags för Kopparbergs att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen summerades till 636,2 miljoner kronor vilket var en ökning från 589 Mkr under samma period 2021.

Rörelseresultatet kom in på 92,5 Mkr vilket var en minskning från 121,5 Mkr under jämförelsekvartalet. Resultatet efter skatt landade på 71,4 Mkr, en minskning från 85,4 Mkr under det andra kvartalet 2021.

Enligt vd Peter Bronsman förklaras det lägre resultatet av högre frakt- och marknadsföringskostnader.

”Det här är min hundrade delårsrapport och frakterna har aldrig slagit så här mycket och då måste man ha lite is i magen se hur vi ska hantera det och det kommer vi göra också. Vi har också ökat marknadsföringen mot ”on-trade”, det vill säga pubar och restauranger, både i England och på turistorter för att de snabbare ska komma igång då det är väldigt viktigt för oss att vi fortsätter att utveckla vårt varumärke”, säger han till Di TV.

I rapporten lyfter Peter Bronsman fram att försäljningen på turistmarknaderna Spanien, Grekland och Cypern tagit fart snabbare än vad Kopparbergs budgeterat.

”Det är jätteviktigt att vi har turistmarknaderna med oss och att vi kan visa upp våra varumärken hela tiden”, säger han.

Di TV: Hur påverkar den kraftiga inflationen er verksamhet?

”Det påverkar inte så mycket förutom att det blir mycket högre kostnader. Allt annat funkar. Då får vi se vad som händer med fraktpriserna framöver, ska vi flytta över lite produktion till den brittiska marknaden eller ska vi inte göra det, men vi vill ha lite is i magen för att se vad som händer. De här kortsiktiga besluten ska man alltid akta sig för”, säger Peter Bronsman.

”Som jag sa så är det första rapporten där frakterna slår så hårt så det är något som händer ute i världen och vi måste vara lite försiktiga så vi inte bara höjer eller sänker priserna i panik. Det ska vi aldrig göra. Så jag är inte speciellt orolig för det”, fortsätter han.

Strax innan klockan 11 var aktien ned 8 procent till 162,8 kronor per aktie. Sedan årsskiftet har Kopparbergs fortfarande stigit 3,3 procent.