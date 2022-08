Minusresultat för Touchtech – omsättningen ökade

It-bolaget Touchtech, inriktat på lösningar för detaljhandeln, hade en nettoomsättning på 3,1 miljoner kronor (1,9) och ett ebitda-resultat om -1,0 miljoner kronor (0,3) under det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet uppgick till -2 miljoner kronor (-0,3).

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första halvåret till 34,6 miljoner kronor (9,2 miljoner kronor per 30 juni 2021). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 miljon kronor att tillgå.

”Nettoomsättningen ökade med 86 procent under det första halvåret och 64 procent under Q2, jämfört med samma perioder under 2021. Samtidigt ökade förlusten på grund av satsningar på försäljning, PR, marknadsföring och produktutveckling, vilket är i linje med det som tidigare kommunicerats”, kommenterar vd Deniz Chaban i delårsrapporten.

Licensintäkterna under det andra kvartalet ökade med 80 procent jämfört med samma period föregående år. De snabbast växande licensintäkterna kom från Touchtechs nya lösningar för wholesale, vilket stod för 20 procent av de totala licensintäkterna. Lösningarna ämnade för butiker stod fortsatt för en klar majoritet av licensintäkterna.

Ökningen av licensintäkterna kan framför allt hänföras till samarbetet med Bestseller-gruppen, skriver vd.

Konsultationsintäkterna ökade med 63 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år, vilket också kan hänföras till avtalet med Bestseller om fortlöpande medfinansiering av produktutveckling för cirka en halv miljon kronor per månad.

”Det är fortsatt en tuff och osäker marknadssituation för våra potentiella kunder inom konfektionsbranschen. Som en konsekvens blir beslutsprocesserna längre. Vi är fast beslutna om att fortsätta investera under hösten på försäljning, marknadsföring, PR och kommunikation för att uppnå våra ambitiösa försäljningsmål och skapa varumärkeskännedom på den internationella marknaden. Vi har goda finanser för att uppnå våra mål, samtidigt som vi har en stor flexibilitet för att anpassa vår kostnadsmassa snabbt om det skulle krävas”, skriver vd.