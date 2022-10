Minus 205 miljoner för Traction

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på -205 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (198). Resultatet per aktie uppgick till -13:88 kronor (13:36).

I resultatet ingår värdeförändringar på -214 miljoner kronor (190).

Substansvärdet uppgick till 241 kronor per aktie vid utgången av kvartalet. Substansvärdet per aktie minskade med 5 procent under kvartalet. Hela substansvärdesminskningen förklaras av de aktiva noterade innehaven, som belastade resultatet med 216 miljoner kronor.