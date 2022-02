Minskat resultat för Waystream – ökad omsättning

Teknikbolaget Waystreams rörelseresultat minskade med 16,6 procent till 4,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021, jämfört med 5,0 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Resultatminskningen är en effekt av att bolaget under perioden utökat sin säljstyrka och investerat mer i produktutveckling, heter det i rapporten.

”Rörelsemarginalen slutade på 17 procent för kvartalet och dessa resultat ligger helt i linje med våra planer och finansiella mål”, skriver Waystream i rapporten.

Omsättning ökade 8 procent till 24,7 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 (22,9).

”Under fjärde kvartalet såg vi en högre efterfrågan på våra produkter än tidigare under året, men däremot påverkades intäkterna av leveransförseningar hos våra underleverantörer. Vi har tidigare under året sett mindre effekter av halvledarbristen men det var först under fjärde kvartalet det resulterade i att efterfrågan blev större än produktionstakten av våra produkter”, skriver bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel för 2021 skall återinvesteras i rörelsen för finansiering av bolagets långsiktiga strategi, inklusive förvärv.

Under hösten har Waystream tagit fram en ny tillväxtstrategi samt långsiktiga finansiella mål för Waystream. Den långsiktiga ambitionen är att:

• fördubbla omsättningen inom 3-5 år med fortsatt god lönsamhet

• försäljningstillväxt på 10-15 procent på årsbasis