”Hur har du haft det i sommar? ”Du har säkert både ställt och fått frågan många gånger den senaste tiden. Och oftast fått svaret: ”Jo, vi har haft det väldigt bra. Vi har stannat hemma, gjort små utflykter, gått på vandring i naturen, och det har varit så skönt”.

Semestrandet i Sverige har varit mycket större än vanligt, och bara någon enstaka av dina bekanta har varit utomlands.

Normalt sett brukar man prata om att beteenden är svåra att ändra för vi sitter fast i normer och kultur. Alla som jobbar med att försöka skapa ett hållbart samhälle vet att så är fallet.

Men med coronapandemin har det blivit tvärt om.

På en vecka i mars ändrades normen. ”Du skall inte resa mer än nödvändigt för vi måste minska smittspridningen”. Minskat resande blev den nya normen. Och med den som utgångspunkt skedde snabbt den stora beteendeförändring i resandet som vi nu sett, och som totalt minskat biltrafiken på våra vägar med 9,8 procent.

Detta trots att kollektivtrafiken upplevt ett rejält minskat resande eftersom vi rekommenderas att inte resa med den om det finns alternativ. Ingen trodde väl att man skulle få se reklam från SL med texten: ”Du som kan. Res med: bil. Res helst inte med oss. Tack”

En intressant effekt är också att cyklandet ökat. Detta trots att vi i Sverige inte pekat på cyklandet som en viktig del i lösningen, vilket många andra länder gjort. Stora städer som Milano, Bryssel, Berlin och London har alla snabbt byggt nya pop-up cykelvägar, för att öka cyklandet.

Men många har trots det börjat cykla mer även här i Sverige. Vilket visar sig i att cykelförsäljningen ökat rejält, minst 30%. Fler och fler får nu beskedet att den modell man vill köpa är slut. Och det som ökat mest är elcykelförsäljningen. Det har sålts fler elcyklar våren 2020 än samma period 2018 när elcykelpremien fanns. Och detta är kanske inte så konstigt. Med en elcykel kan du ersätta bil och kollektivtrafik på lite längre sträckor.

Många arbetar hemma hela eller delar av sin arbetstid. Och då behöver man inte resa till jobbet. Detta står för en del av det minskade resandet totalt sett. Och istället för att resa till olika möten har vi också vant oss vid att koppla upp oss med Teams och Zoom, och därmed sparar vi massor av tid och pengar, och resandet minskar ytterligare.

Nu har vi ju levt under dessa pandeminormen under många månader och det ser ju ut att bli ganska många till. Både WHO och Folkhälsomyndigheten tycks nu mer och mer peka på att vi får leva med viruset under hela 2021 också, troligen ännu längre i någon form. Så mycket av det vi beteende vi nu ser är troligen det nya normala.

Detta kommer att betyda att transporterna inte ökar utan snarare minskar. Vilket gör att den basprognos som Trafikverket tagit fram, som pekar på ökad trafik, och att elektrifiering och biodrivmedel räcker för att nå klimatmålen, blir än mer obsolet. Här får istället det minskade resandet en viktig betydelse för att nå klimatmålen.

Christer Ljungberg är VD för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.