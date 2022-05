Minskade intäkter för Africa Resources

NGM-listade MBRS, som tidigare hette We Are Spin Dye och är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet, redovisar en nettoomsättning på 138 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (79,5).

Rörelseresultatet uppgick till -26,6 miljoner kronor (6,7), enligt rapporten, där de ökade kostnaderna främst hänförs till förvärvet av Best of Brands.

”Det är glädjande att konstatera att pandemin inte enkom medfört negativa effekter då den positiva trenden inom onlineförsäljningen inte bara håller i sig utan även ökade med hela 40 procent jämfört med föregående år för våra modevarumärken Odd Molly och Hunkydory. Trots att det i omvärlden varit utmanande att nå de höga jämförelsetalen från 2021 så har koncernens bolag lyckats överprestera”, säger Andreas Andrén, tillförordnad vd, i en kommentar.

We Are Spin Dye har sedan den 24 januari i år handlats under namnet MBRS. I pressmeddelandet om namnbytet nämns inte vad de nya bokstäverna betyder.

”Det betyder ingenting”, säger Niclas Ekdahl, bolagets i slutet av april avgångna vd som står som undertecknare av pressmeddelandet, till Di på fredagen.

Varför valdes de bokstäverna då?

”Det är lite grann en anspelning på Members”, säger han och förklarar att ordet (medlemmar, Di:s översättn) syftar på de bolag som utgör delar av koncernen, inte kundklubbsmedlemmar eller dylikt.

I bolaget har dock funnit shoppingklubben Members.com, som köptes upp av shoppingklubben Campadre, enligt vad Di skrev i april i år i samband med att Campadre begärdes i konkurs.

Största ägare i MBRS är Per Anders ”Pelle” Törnberg, före detta vd på MTG. Via bolag äger han 16 procent av MBRS, som är värt 101 miljoner kronor på NGM-börsen. Bland övriga storägare finns RNB:s före detta vd Mikael Solberg samt New Waves ledarduo Torsten Jansson och Göran Härstedt.