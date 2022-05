Minskad omsättning för Ytrade

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1,7 miljoner kronor (2,4) motsvarande en minskning med 27 procent. Bruttomarginalen blev 41 procent (40).

”Ytrade tog under kvartalet flera viktiga steg för vår fortsatta utveckling och tillväxt /…/ Vidare har vi ytterligare optimerat vår verksamhet och minskat kostnadsmassan genom främst mer kostnadseffektiv logistik och minskade personal- och marknadsföringskostnader under kvartalet, vilket kommer ge fortsatt effekt under andra kvartalet 2022 och framåt”, skriver vd David Knape.

Vd:n pekar vidare på att bolaget, i spåren av kriget i Ukraina, ser temporära följdeffekter i form av tydlig varubrist och leveransförseningar hos sina varumärken och samarbetspartners, vilket återspeglades i ett mindre utbud på Yaytrade under kvartalet.

”Den breda e- handelssektorn har under första kvartalet generellt haft en vikande försäljning, vilket även var fallet för Yaytrade”, skriver David Knape.