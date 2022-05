Minskad omsättning för Next Biometrics

Det norska biometribolaget Next Biometrics redovisar ett justerat ebitda-resultat på -11,8 miljoner norska kronor (-11,1) för det första kvartalet 2022.

Omsättningen uppgick till 10,2 miljoner norska kronor (14,1).

Bokade order uppgick till 18,2 miljoner norska kronor under kvartalet, varav 8 miljoner inte levererades som en följd av förseningar i leveranskedjan.

Bolaget räknar med att situationen i leveranskedjan kommer att fortsätta att påverka Next Biometrics intäktstillväxt på kort sikt, heter det i rapporten.

Next Biometrics bedömer att orderingången på Next Notebook-sensorer 2022 blir på samma nivå som eller högre än ordernivån under 2021.

Vid utgången av kvartalet uppgick Next Biometrics likvida medel till 94,7 miljoner norska kronor.