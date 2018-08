Minskad omsättning för Indentive

"Under mitt andra kvartal som vd för Indentive har fokus legat på att skapa balans i bolaget. Balans mellan kostnader och intäkter, mellan kundprojekt och egen utveckling, mellan sälj och produktion", skriver bolagets vd Anders Visell i rapporten.

Under andra halvåret genomförde bolaget en företrädesemission. Den tecknades bara till 60 procent.

"Vi har kommit en bra bit på väg och ett antal viktiga beslut har fattats och verkställts. Vissa av besluten har givit omedelbar effekt, andra kommer successivt att få positiv effekt under andra halvåret", skriver han vidare.

"Nu pågår ett intensivt arbete för att säkra upp ytterligare finansiering till vår kommersiella satsning", skriver bolaget vars kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 miljoner kronor.

Indentive grundades 2011 och listades på First North hösten 2017. Bolaget är verksamt inom så kallad IoT-teknologi, "cloudlösningar", IPTV-lösningar och apputveckling. Teckningskursen i samband med erbjudandet var 18 kronor per unit (aktie plus option). Aktien handlas nu kring 1:18 kronor.