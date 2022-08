Minskad omsätning för Sozap

”Under det andra kvartalet inledde vi marknadstester av ytterligare två spelkoncept, Hunter Merge och Pocket World Adventures. Därmed har bolaget nu tre koncept under utvärdering och ytterligare två under utveckling, Plumberry och Go Fishing. Armed Hesit som är bolagets största lanserade titel fortsätter att uppvisa stabila nyckeltal med ca 1 miljon månatligt unika aktiva spelare (MAU), vilket är i linje med samma period föregående år”, skriver vd Rade Prokopovic.

Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0:066 dollar (0:090), en minskning med 27 procent mot föregående år. Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden låg på 1,0 miljoner (1,0).

Rörelseresultatet i kvartalet var -1,3 miljoner kronor (-1,0).