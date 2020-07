Minskad nettoomsättning för sågverksbolaget

Resultat per aktie blev 0,07 kronor, under andra kvartalet i fjol uppgick resultat per aktie till 0,08.

Nettoomsättningen blev 545 miljoner kronor, jämfört med 619 miljoner kronor samma tid föregående år. Minskningen förklaras främst av lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för sågade trävaror.

Det justerade ebitda-reslutat blev 30 procent högre jämfört med motsvarande period i fjol där en ökning till följd av högre marginal för sågade trävaror sågs. Det justerade rörelseresultatet hamnade på 35 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 25 miljoner kronor.

Bergs Timber ser för sommaren och hösten en fortsatt bra efterfrågan på bolagets produkter.

Det skriver vd Peter Nilsson i rapporten för det andra kvartalet.

”Orderingången till nya byggprojekt har varit avvaktande under våren och sommaren. Byggbehovet är dock fortsatt stort på många håll och det är troligt att byggandet kommer att stimuleras av berörda länder när ekonomierna gradvis återgår till mera normala nivåer”, skriver Peter Nilsson.

Produktionen har under maj och juni varit på normala nivåer, vilket bolaget även uppgett att den skulle vara i rapporten för det första kvartalet i år.

Trots pandemin har efterfrågan på Bergs Timbers produkter varit god under det andra kvartalet och marknaden för trävaror har stärkts där priserna för trävaror successivt har kunnat höjas, framhåller bolaget, och betonar att marknaden för gör-det-själv, renovering och trädgårdsprodukter har utvecklats starkt medan det industriella byggandet i Europa och USA har noterats.

Peter Nilsson skriver vidare att han gläds av att bolagets estniska sågverk Laesti efter genomförda förändringar nu visar positiva resultat igen.

Till följd av hög efterfrågan under kvartalet har bolaget kunnat sänka sina varulager ”betydligt”.