Sveriges framtida migrationspolitik har slagit in en kil mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Arbetskraftsinvandringen står just nu under lupp och kompetensutvisningarna fortsätter trots coronakrisen. Men justitieminister Morgan Johansson anser att systemet fungerar.

”Jag menar att så förfärligt svårt kan det inte vara för arbetsgivare att klara av att hålla sig till regelverket”, säger han.