Mingel på Gasellgalan i Göteborg

Susanne Tedsjö, ägare och styrelseledamot, och Patrik Tedsjö, vd och ägare i Woods i Alingsås:

”Vi tillverkar och säljer avfuktare och luftrenare, bland annat. Vi har klarat oss ganska bra trots pandemin. Det är såklart alltid bättre att träffas fysiskt även om det kan vara väldigt effektivt att träffas digitalt”, säger Susanne Tedsjö.

Maria Malmros, kreditanalytiker och kundansvarig på Aros Kapital tillsammans med Louise Svensson, kreditanalytiker på Aros Kapital i Göteborg:

”Det är väldigt betydelsefullt. Sedan är det klart att man gått mer mot digitala möten, men det fysiska mötet gör väldigt mycket. Det tillför en känsla man inte får när man har en skärm mellan sig”, säger Maria Malmros.

Jenny Tran, auktoriserad redovisningskonsult och Gustav Svensson, auktoriserad revisor, Grant Thornton i Göteborg. Johan Qvist, ägare och vd och Marcus Qvist, tekniskt ansvarig för Johan Qvist plåt och isolering i Göteborg.

”Väldigt betydelsefullt. Det ger personlig kontakt och gör att man pratar rätt språk med varandra eftersom man kan se hur den andra reagerar. Det blir tydligt om man trampar någon på tårna ”, säger Johan Qvist.

Linda Andersson vd och ägare och Lars Andersson, vice vd, Lanthotell Lögnäs Gård i Laholm:

”Vi är väl ganska unika som blivit gaseller som hotellföretag under pandemin. För oss är det ett måste att ses fysiskt eftersom vi säljer tjänster som hotell, konferens och spa. Konferenserna ställdes in och alla 60-plussare stannade hemma. Men många sommargäster gjorde att vi hämtade in eftersom vi tog vara på de ytor som fanns”, säger Linda Andersson