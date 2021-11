Mingel i Falun: ”Hela vår verksamhet bygger på kontakter”

Sanna Winther, ekonomiansvarig, och Stefan Hjärtström, ansvarig för beredning/konstruktion i Borlänge bil- och byggnadsglas i Borlänge:

”Den personliga kontakten är jätteviktig. Vi jobbar med byggare och behöver träffas ute på plats på byggena”, säger Sanna Winther.

Emelie Eriksson, personalansvarig, och Robin Eriksson, ägare i Dala spräng- och grävteknik i Borlänge:

”Vi jobbar en del med ramavtal och där har vi kunnat ha en hel del digitala möten. Men många av våra möten är nödvändigt att hålla ute på plats på byggarbetsplatserna, och fördelen under pandemin har ändå varit att vi oftast kunnat ha mötena utomhus”, säger Robin Eriksson.

Martin Berglund, delägare, och Rikard Berglund, delägare i MB Gräv och last i Gävle:

”Jag anser att fysiska möten är jätteviktiga långsiktigt. Hela vår verksamhet lever på kontakter, där vi via fysiska möten av olika slag under åren har byggt upp förtroenden. Det intryck och känsla som det fysiska mötet kan ge skapar man inte på Teams”, säger Martin Berglund.

Lars Låks, delägare, och Marie Angelryd, ekonomiansvarig i Thures plåt i Ljusdal:

”Det är väldigt viktigt när det gäller kontakten med våra kunder. För egen del tycker jag att det känns mer seriöst med ett fysiskt möte, och det är lättare att bygga upp ett förtroende när man träffas. Däremot har vår arbetsledning internt haft mer digitala möten under pandemin.”