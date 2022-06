Millicom hårt pressat – men kurslyft hägrar

Teleoperatören Millicom tillhör de mest omhuldade bolagen i analytikerkåren men aktien har pressats hårt under det senaste halvåret. Osäkerhet kring bolagets nyemission har legat som en våt filt över aktien, men den kan snart vara borta. Aktien har fördubblingspotential, menar Handelsbankens analytiker Kristoffer Carleskär.

Millicoms emissionskurs är satt till 106 kronor per aktie

Det var i november förra året som Millicom TIGO SDB +0,25% Dagens utveckling meddelade att bolaget köper de återstående 45 procenten i samriskbolaget Tigo Guatemala. Säljaren var lokala partners och köpeskillingen landade på 2,2 miljarder dollar kontant, alltså närmare 20 miljarder kronor.

Dagen när Millicoms vd Mauricio Ramos presenterade köpet steg aktien med 5 procent och nådde nivåer kring 255 kronor.

”Det mottogs väl av marknaden. Det var en ”no brainer” att köpa ut minoritetspartnern till den multipeln de lyckades med och det tycker jag marknaden tog in också”, säger Handelsbankens teleoperatörsanalytiker Kristoffer Carleskär.

Från november förra året har det däremot varit kraftig utförslöpa – aktien har tappat nästan 30 procent på ett halvår. Kurspressen har förklarats av osäkerhet kring villkoren i företrädesemissionen som ska delfinansiera förvärvet. Enligt ursprungsplanen var det tänkt att förmedlas redan under det första kvartalet. Avstämningsdagen för emissionen sköts därefter fram till den 12 maj och sedan ytterligare en gång till den 23 maj.

Den 18 maj fick investerarna till slut reda på vilka villkor som gällde i emissionen. En aktie/svenskt depåbevis ger rätt att teckna sju nya aktier eller depåbevis. Teckningskursen uppgår till 106 kronor per depåbevis. Bolagets i dag drygt 100 miljoner aktier utökas med ytterligare 70 miljoner nya aktier. Utspädningen för de som inte tecknar blir alltså närmare 70 procent. Just nu är bolagets aktieägare mitt inne i teckningsperioden som löper mellan 27 maj till 13 juni och omsättningen i både aktien och teckningsrätten har varit hög under den senaste veckan.

Kommentar: Bakslaget riskerar bli ny våt filt

Analytikerkårens snittriktkurs ligger i dag på 308 kronor enligt Bloombergs databas och alla banker utom en har motsvarande köpråd. Aktien handlades kring 157 kronor på fredagen.

Riktkurserna ligger högt och bolaget mår egentligen ganska bra. Varför denna kurspress?

”Marknaden har inte tyckt om hur den här företrädesemissionen skötts. Det har skapat en osäkerhet. Jämför man med Latinamerika-index förra året så gick de ganska jämt, men från november har Millicom gått betydligt sämre. Det är lite av ett limbo några veckor till. Sen kan den förhoppningsvis handlas mer på sin operationella underliggande förmåga och leverans när detta är bakom oss.”, säger Kristoffer Carleskär.

I april rapporterade Di att aktiemarknaden började hoppas på att att nyemissionen inte skulle bli av och att Millicom i stället skulle använda det starka kassaflödet för att amortera de lån som tagits för förvärvet. Handelsbankens Kristoffer Carleskär tycker dock att bolaget varit ganska tydliga med sina planer när det gäller finansieringen av förvärvet.

”De ville göra den här affären med en struktur som liknade den de hade. Ungefär två tredjedelar skuld och en tredjedel eget kapital. Problemet för Millicom är att deras nettoskuldsättning är ganska hög kontra deras mål. De har en bra resa att jobba ner och då blir den här emissionen ett steg i den här resan”, säger han.

Handelsbankens analytiker har själv köpråd (outperform) på tre års sikt för Millicom vilket betyder att aktien ska stiga mer än 40 procent.

”Det tycker jag absolut för att det finns fog för att den ska göra. Man kan absolut se en dubbling från nivån i dag”, säger han.

Det skulle innebära att aktien kommer tillbaka till nivåer som sågs för ett år sedan, då aktien återhämtat sig från pandemiraset som tog kursen från 360 till 160 kronor på två månader under 2020.

I början av 2019 var situationen helt annorlunda för Millicoms aktie som handlades över 500 kronor sedan Reuters publicerat uppgifter om ett potentiellt bud på bolaget från Liberty Latin America.

”Det var obekräftade uppgifter om bud på runt 700 kronor i början av 2019. Uppgifterna känns trovärdiga baserat på vad man hört i marknaden”, påpekar Kristoffer Carleskär.

Han tillägger att Kinnevik var storägare då vilket var en bidragande faktor till att aktien stod högre. September 2019 meddelade Stenbeckssfärens investmentbolag att man skulle dela ut 37,2 procent av Millicom till sina aktieägare. Då försvann även tryggheten i att ta rygg på en stark huvudägare.

Största ägare i Millicom är i dag Swedbank Robur Fonder med 5,4 procent av kapitalet och rösterna. Fondjätten vill i dagsläget inte kommentera hur de anser att Millicom har hanterat emissionen och förvärvet.

”Vi har en kontinuerlig dialog med de bolag vi investerar i, inklusive Millicom. I de dialogerna lyfter vi löpande eventuella frågetecken kring företagets utveckling och andra governancefrågor”, uppger förvaltaren Henrietta Theorell, som även är Roburs chef för svenska och nordiska aktier.