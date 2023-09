Miljöpartiets tidigare språkrör Per Gahrton är död

”Han avled på sjukhus natten till i dag. Han har förstås betytt extremt mycket för partiet”, säger en av Miljöpartiets pressekreterare till TT.

Per Gahrton var språkrör för Miljöpartiet 1984–1985 tillsammans med Ragnhild Pohanka.

Senare företrädde han partiet som ledamot i såväl riksdagen (1988–1991 och 1994–1995) som Europaparlamentet (1995–2004). Han var en uttalat EU-kritisk debattör och drev på för att Sverige skulle säga nej till EU i folkomröstningen 1994, skriver SvD.

Per Gahrton (andra från höger) när Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988, tillsammans med (från vänster) Ragnhild Pohanka, Birger Schlaug, Åsa Domeij och Eva Goës. Foto: Leif R Jansson/TT

Tidigare var Gahrton engagerad i Folkpartiet (nu Liberalerna) som ordförande i ungdomsförbundet, kommunpolitiker och riksdagsledamot.

Flera miljöpartister sörjer hans bortgång.

”Så smärtsamt! I natt dog Per Gahrton, min vän och Miljöpartiets kloka inspiratör. Walk in beauty!”, skriver tidigare språkröret Eva Goës på Facebook.

Åsa Romson, språkrör 2011–2016, kommenterar inlägget:

”Så ledsamt att Per lämnat oss, varma tankar till de närmaste! Per lämnar efter sig ett stort livsverk och det är ett privilegium att fått ta del av hans många tankar och samtal om demokrati, fred, social trygghet och hållbarhet under åren”, skriver Romson.