Miljonordern blev vändningen för Gallerbolaget

2010 flyttade kvintetten bakom det nystartade Gallerbolaget in i ett par tidigare igenbommade verkstadslokaler utanför Norrköping och drog igång. Men de två första etableringsåren var tuffa.

Under samma veva genomgick företaget en sammanslagning med en större aktör i Stockholm. Sarah Sparelius upplevde att fusionen efterhand skapade en ”vi- och ni-känsla”, och sade 2006 upp sig för att istället studera till personalvetare. Men när hon fyra år senare tagit sin kandidatexamen började hon långsamt vandra tillbaka till gallerbranschen i tankarna.

Den stora vändpunkten kom mot slutet av 2011, då Gallerbolaget fick i uppdrag att tillverka, leverera och montera 120 jalusier (heltäta galler utan genomsikt) till Friends Arena i Solna.

”På samma sätt som det såklart var ett riktigt prestigejobb fick jag lite magont när beskedet kom att vi tagit hem offerten. Tidigare hade vi mest hjälpt tobakshandlare och liknande små butiker med galler, nu skulle vi plötsligt ansvara för 120 jalusier på en jättearena. Jag hade halvångest att vi inte skulle hinna i tid”, säger Sarah Sparelius med ett leende.

Efter invigningen var det ”proppen ur” i verksamheten; telefonen började ringa allt mer, orderblocken fylldes på och dörrarna till Stockholm stod plötsligt på vid glänt.

”Friends Arena gav oss drygt en miljon kronor i intäkter, men var framför allt startskottet för vår expansion i just Stockholm. I dag kommer 70 procent av vår omsättning därifrån. Vi har hjälpt till på en rad olika köpcentrum, bland annat Mall of Scandinavia, och i år går vi in på NK”, säger Sarah Sparelius.

Under de åtta åren som entreprenör har hon sett en trendsvängning i branschen, från stål– till gamla hederliga aluminiumgaller. I övrigt är mycket sig likt.