Miljonlyft för Vattenfalls vd – trots att hela vinsten raderades ut

Fastän elpriserna under förra året skenade till nya rekordnivåer, vilket slog hårt mot många elkunder, blev 2022 överraskande ett stort misslyckande resultatmässigt för Vattenfall. Efter en förlust på 17 miljarder kronor sista kvartalet fick Vattenfall se i princip hela rekordvinsten på 48 miljarder kronor under 2021 raderas ut i fjol.

Resultat efter skatt under 2022 rasade och stannade strax över nollstrecket på 21 miljoner kronor, medan omsättningen steg till 240 miljarder kronor. Nu väntar kraftigt sänkt utdelning från statens och därmed svenska folkets största bolag. Utdelningen till statskassan föreslås landa på 4 miljarder kronor, jämfört med över 23 miljarder kronor i fjol.

Trots jätteraset för vinsten så blev det alltså ett rejält lönelyft för koncernchefen. Enligt Vattenfalls färska årsredovisning så fick Anna Borg under 2022 ut 17,4 miljoner kronor i lön. Det kan jämföras med hennes lön på 16,2 mkr under 2021. Miljonlyftet innebar en löneökning med drygt 7 procent. Enligt en not i årsredovisningen så avsåg 317 000 kronor av löneökningen i fjol en retroaktiv lönerevision för 2021.

Vid sidan av lönen på 17,4 miljoner kronor så fick Anna Borg även 101 000 kronor i bilförmån och förmån för sjukvårdsförsäkring. Därutöver framgår att Vattenfall hade kostnader på drygt 5 miljoner kronor i premie till koncernchefens pension. Som vd och koncernchef för Vattenfall hade Anna Borg inte någon rörlig lönedel.

Sammantaget uppgick hennes lön, andra ersättningar samt Vattenfalls kostnader för vd:s pensionspremie till totalt 22,5 miljoner kronor under 2022, jämfört med 21,1 miljoner under 2021.

Anna Borg pekar i sitt vd-ord i årsredovisningen bland annat på att Vattenfall 2022 ökade det underliggande rörelseresultatet till 37,3 miljarder kronor. Och orsaken till att Vattenfall ”redovisningsmässigt” rapporterade ett nollresultat berodde främst på realisering och värdering av el- och bränslekontrakt som ingåtts under tidigare år, uppger hon.

”Dessa redovisas löpande till aktuellt marknadsvärde vilket skapar tillfälliga förskjutningar i vårt rapporterade resultat”, skriver Anna Borg som också bland annat uppger att Vattenfall har en fortsatt stark finansiell ställning och god likviditet.