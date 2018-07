Miljonerna rullar in på fantasifestivalen

”Jag vill förvarna för att jag kanske inte kan ses på fredag. Har i dag lagts in på Danderyds sjukhus för hjärnblödning så vet inte hur lång tid detta kommer ta eller hur det kommer gå. Hör av mig när jag vet mer.”

Många är de Linköpingsbor som lyft på ögonbrynen under en sommarvecka de senaste åren. Och i dag är det dags igen: Utklädda fantasifigurer från, till exempel, spel, romaner och serietidningar intar staden under spel- och cosplayfestivalen Närcon som pågår mellan den 26 och den 29 juli.

”Jag utsattes för en hel del mobbning varpå jag lade in all min energi i föreningen.”

”Det var en fristad där jag hade hur roligt som helst. Jag ville skapa någonting liknande och gjorde det med Närcon 2002. Då var fokus på brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, tv-spel, datorspel samt anime, japansk tecknad film.”

Sedan 2005 har festivalen mest av allt varit förknippad med cosplay, som står för ”costume play” och i grund och botten handlar om att klä ut sig till en populärkulturell karaktär.

”Du kan ha skapat dräkten själv och vara intresserad av hantverk, du kan vilja cosplaya för att engagera dig i performance och teater och brinna för att gestalta din favoritkaraktär. Eller så kanske du bara vill visa din kärlek till en karaktär, precis som om du har på dig en bandtröja på en musikfestival.”

Fram till 2012 drev Sam Anlér konventet genom sin ideella förening. Det året släpptes planerna på civilingenjörsstudier för att gå all in i festivalen. Bolaget Närcon eventbyrå startades och sedan dess har festivalen ökat stadigt. Numera samlas cirka 10.000 personer för att delta. Och eventbyrån har växt till att omsätta 8,5 miljoner kronor under 2017.

”Vi anpassar oss hela tiden efter vad våra besökare önskar och vill och vi är inte rädda för att ta in nya verksamheter som är populära. Cosplay var inte en del av Närcon från början, inte heller koreansk pop eller hoppborgar. Vi hade ingen camping i början eller modeföreläsningar. Vi lägger inte in vilka verksamheter som helst, som att ha en Metallica-spelning, utan det vi lägger till ska ha ett stort stöd bland många av våra nuvarande besökare.”