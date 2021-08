Miljonauktion på Bukowskis – ”vår japanska verksamhet är väldigt viktig för oss”

Claesson Koivisto Runes kärlekshistoria med Japan tog sin början redan innan arkitekttrion tog examen från Konstfack i början av 90-talet. Förenade av en nyfikenhet på landet i öst gav ett resestipendium studenterna chansen att åka till Japan och uppleva japansk arkitektur. Sedan dess har det knappt gått ett år utan att de återkommit, och Japan som design- och hantverksnation har varit en ständig inspirationskälla. I år belönas studion också med den prestigefulla utmärkelsen Interior designer of the year av japanska Elle Decoration.

Trots det har majoriteten av de 100 föremål som efter ett omfattande detektivarbete samlats på Bukowskis, bland annat handgjorda möbler av japanska mästare i finsnickeri, stoppmöbler för egna arkitekturprojekt, keramik, metallarbeten, textil och mycket mer, aldrig tidigare visats utanför Japan.

”Vår japanska verksamhet är väldigt viktig för oss, men den har pågått lite i skymundan. Det finns fortfarande en kulturell barriär som gör att saker och ting inte riktigt sprids på samma sätt därifrån, säger Mårten Claesson när Di är på besök för att tjuvkika på utställningen.

Claesson Koivisto Rune är i dag ett uppburet arkitekt- och designkontor på en internationell arena och har förutom i Japan haft verksamhet i stora designländer som Italien, Tyskland och USA. Just Japan har inte haft någon avgörande betydelse i ekonomiska termer, säger Ola Rune – emotionellt och inspirationsmässigt ser han det dock fortfarande som det tveklöst mest intressanta landet som finns.

”Jag har varit där 50 gånger och jag längtar efter att åka dit igen – jag behöver det. Oavsett hur många gånger som man varit där så upphör man aldrig att överraskas”, säger Ola Rune.

Den stora passion som Claesson Koivisto Rune hyser till japansk kultur och formgivning går alltså inte att ta miste på. Men vad är det som gjort att Japan fallit för dem?

En förklaring kan vara hur den japanska filosofin under århundradena har format utvecklingen av landets konsthantverk till en minimalistisk estetik som faktiskt på många sätt liknar den typiskt nordiska. Något som Claesson Koivisto Rune också menar gör Japan särskilt intressant i en svensk kontext. Förhistorien till de i dag besläktade uttrycken skiljer dock markant åt. Medan japansk design och arkitektur varit starkt influerat av zenbuddhismens tankar om att skala bort allting onödigt har det på nordiskt håll framför allt handlat om en brist på pengar.

”Under till exempel den gustavianska tiden använde vi brädgolv istället för stengolv därför att vi inte hade råd med någonting annat. Vi tog bort dekorationerna på stolsbenen därför att vi inte hade tillgång till finskickare. Med tiden anlände vi till det som vi i dag kallar ”nordiskt” – och det gillar japanerna väldigt mycket. Jag skulle vilja påstå att de är extra fascinerade av just det skandinaviska, och vi råkar vara skandinaver”, säger Eero Koivisto.

”Det här gör att vi intuitivt gillar varandra, trots att vi befinner oss på två helt olika hörn av jorden”, tillägger Mårten Claesson.

Trion upplever även att Japan som nation generellt fått ett uppsving i popularitet under de senaste åren.

”I mina barns generation, som är i 20-årsåldern, är Tokyo en cool stad – när jag var ung var det bara New York eller London som gällde. Men i dag är de städerna inte coola på samma sätt. Det sker ett skifte och det finns ett intresse för Japan som jag tror kan märkas av även här på Bukowskis”, säger Mårten Claesson.

Från Bukowskis håll har man högt satta förväntningar på auktionen, med ett samlat utropspris på 1,2 miljoner kronor. Claesson Koivisto Runes förhoppningar är att den ska fungera ögonöppnande för de som inte redan är frälsta av japansk design och slå hål på några seglivade myter om Japan som en kopieringsnation som stjäl västerländska idéer.

”Jag hoppas att besökarna kommer säga: 'wow, det här är inte alls det Japan jag såg framför mig'. Om man får drömma lite blir det här isbrytaren för att det moderna Japan blir någonting man räknar med även här”, säger Mårten Claesson.

Trion ville även göra någonting unikt för Bukowskis. Resultatet är en serie abstraktioner av föremål i utställningen. Kollektionen är döpt till ”Aimai”, ett japanskt ord som skulle kunna översättas till ”vagt” och som till skillnad från i svenskan är positivt laddat i japanskan. Det tycker Claesson Koivisto Rune sätter fingret på det japanska förhållningssättet till livet, just det perspektiv som haft så stor betydelse under deras gemensamma karriär.

”Allting flyter – och det är någonting positivt”, sammanfattar Mårten Claesson.

Claesson Koivisto Rune

Claesson Koivisto Rune är ett svenskt arkitektur- och designföretag som grundades 1995 av Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune.

Verksamheten inkluderar allt från privata bostäder, offentliga hus och hotell, till möbler, elektronik, textilier och belysning. Arkitekturen finns representerad i en bred skara länder, förutom i Sverige bland annat i Japan, Frankrike, Kina, Tyskland och USA.

Under åren har Claesson Koivisto Rune tilldelats ett stort antal internationella priser och utmärkelser, bland annat Årets designer 2011 av Elle Decoration Sverige, och Designer of the year 2014 av Elle Decoration Italia, Red Dot Design Award - Best of the Best år 2014 samt Bruno Mathsson-priset 2015. I slutet av sommaren kommer de även få ta emot Prins Eugen-medaljen för livslång konstnärlig gärning ur kungens hand.