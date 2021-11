Miljardtapp för Ikea under globala fraktkrisen

Betalningslandskapet förändras i dag i en rekordsnabb takt, och transaktioner går att göra på ett flertal sätt. De mer traditionella alternativen kreditkort, kontanter och checkar har nu fått sällskap av nya, smidiga Buy Now Pay Later (BNPL)-lösningar, kryptovalutor och swishar. Därför finns Fidesmo – som med sin plattform hjälper företag att på effektivt vis komma in på en snabbrörlig marknad och erbjuda sina kunder säkra och mer sömlösa kontaktlösa betalningar.