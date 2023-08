Miljardsmäll för blankare efter rally i kryssning- och hotellaktier

Kryssningsbolagen Royal Caribbean och Carnival är två av de 10 mest blankade företagen i USA:s breda S&P 500-index. Med årsuppgångar på över 100 procent var kan man nu konstatera att de institutioner som satsat på en nedgång i aktierna fått sig en dyr läxa.

Blankare, vanligtvis hedgefonder, syftar till att tjäna pengar genom att sälja lånade aktier och köpa tillbaka dem till ett lägre pris när aktierna faller. Om aktierna istället går upp kan fonderna bli tvungna att köpa tillbaka dem till ett högre pris, vilket i så fall resulterar i en förlust.

Årets kraftiga uppgång inom kryssningsbolag och andra semesterrelaterade aktier som hotellkedjor innebär nu att blankare sitter på 6,4 miljarder dollar i orealiserade förluster, det rapporterar Financial Times med hänvisningar till data från S3 Partners.

Carnival, Royal Caribbean och den mindre konkurrenten Norwegian Cruise Line stod för 2,9 miljarder dollar av förlusterna. Stora blankarpositioner i hemuthyrningstjänsten Airbnb, som har rusat med 70 procent hittills, och bokningssajten Booking.com, som är upp 44 procent, har också orsakat stora förluster.

Financial Times skriver att kryssningsaktier sågs som särskilt sårbara för en skakig ekonomi eftersom att bolaget hade dragit på sig stora skulder under pandemin. Till exempel så växte Carnivals skuldberg från cirka 10 miljarder dollar, i slutet av 2019, till en topp på mer än 35 miljarder dollar under det första kvartalet i 2023.

I år har både Norwegian Cruise Line och Royal Caribbean återgått till lönsamhet, det visar bolagens rapporter för det andra kvartalet. Samtidigt har Carnival minskat sina förluster med 78 procent om man jämför närmast föregående kvartal med samma period i fjol.

Förra månaden ökade Royal Caribbean sina utsikter för andra gången på tre månader och meddelade samtidigt att ”den nordamerikanska konsumenten fortfarande är otroligt stark.”