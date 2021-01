Miljardrusning till svenska bolag – ökat 235 procent på två år

De senaste två åren har möjligheterna att ta in nytt kapital till svenska noterade medicinteknikbolag ökat lavinartat. Värdet på nyemissionerna i sektorn på Stockholmsbörsen har stigit med hela 235 procent mellan 2018 och 2020.

Med ett fjolår präglat av coronapandemin är det inte särskilt förvånande att intresset för att investera i läkemedelsaktier ökat. Men intresset har inte bara handlat om läkemedelsbolag, där jakten på behandling av covid-19 eller vaccin för att förhindra densamma stått i centrum, utan även om medicintekniska bolag med produkter inom allt från diagnostik till ventilatorer.

Dow Jones US Medical Equipment Index gick exempelvis upp 25 procent under fjolåret och i såväl USA som i Sverige har noteringsfönstret för medtech-bolag stått öppet.

Men det som framför allt sticker ut är mängden nytt kapital som medicinteknikbolagen tagit in. I USA tog exempelvis de fem medtech-bolag som noterades på Nasdaq under andra kvartalet i fjol i snitt in 160 miljoner dollar, enligt det amerikanska analysföretaget Evaluate Vantage. Det är en av de högsta siffror som uppmätts sedan företaget började följa branschen.

Den svenska tillgången på kapital för sektorn var minst lika god. Under 2018 tog medtech-bolagen på Stockholmsbörsen in 1,94 miljarder kronor genom nyemissioner och under 2020 var motsvarande siffra 6,5 miljarder kronor, en uppgång med hela 235 procent. Detta enligt en genomgång som kommunikationsbyrån Paues Åberg gjort. Det kan jämföras med emissioner i läkemedelsbolagen som ”bara” ökat 50 procent från 7 miljarder kronor till 10,5 miljarder kronor mellan 2018 och 2020, enligt Paues Åberg.

Ett svenskt medtech-bolag på Stockholmsbörsen som nyligen tagit in pengar är Senzime. Bolaget utvecklar och säljer system för övervakning av patienter under narkos. Bolaget tog i början av december i fjol in 100 miljoner kronor genom en riktad emission för att snabba på försäljningen i USA, bygga säljorganisation i Tyskland och bredda sitt produkt- och tjänsteutbud för att kunna vara mer flexibla beroende på sjukhusens behov. Senzime flyttar också hem tillverkningen från Storbritannien till Uppsala för att underlätta produktutveckling och få bättre marginaler.

”Vi tog in 73,5 miljoner i april och 100 miljoner kronor i december. När börserna rasade i våras fick vi höra att det nog skulle bli svårt att ta in kapital, men det gick otroligt enkelt. Jag tror att det kan förklaras av att produkten var redo och klar för försäljning, att den löser ett rejält medicinskt behov, den stora marknaden och att vi valt att även sälja direkt till kund”, säger bolagets vd Pia Renaudin.