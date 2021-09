Miljardfest och jätteförvärv – här är veckans viktigaste nyheter

EQT EQT +1,57% Dagens utveckling -topparnas miljardfest

Tisdagens aktieutförsäljning gjorde drygt 60 EQT-partner över 23 miljarder kronor rikare. Sex toppdirektörer sålde aktier för mellan 1 och 2 miljarder per person, bland dem ordförande Conni Jonsson och vd Christian Sinding. Kritiken var dock hård från Aktiespararna och minoritetsägaren AMF mot upplåsta inlåsningsavtal. Inför börsnoteringen 2019 åtog sig EQT:s partners enligt prospektet att inte sälja några aktier före september 2022.

Assas storköper nyckel till USA

Låsjätten Assa Abloy belönades av börsen med stigande aktiekurs efter jätteförvärvet av amerikanska HHI för motsvarande 37 miljarder kronor. HHI ger Assa en stark position på USA-marknaden för bostadslås och en produktportfölj med digital låsteknik. Men Assas nettoskuld mer än dubblas efter köpet till 65 miljarder kronor, vilket motsvarar fyra gånger rörelsevinsten. Affären är den största någonsin för bolaget, och den tredje största någonsin bland svenska industribolag. I jämförelse bleknar exempelvis Hexagons storköp i juli, då mätteknikkoncernen förvärvade amerikanska Infors EAM-verksamhet för 24 miljarder.

Lättade restriktioner – brist på personal

Regeringen lättar på i princip alla resterande coronarestriktioner från och med den 29 september. Efter tisdagens besked visste jublet inga gränser hos krögare, mässarrangörer och kultur- och nöjesliv. Men redan sommaren som gick var rekordstark för krogarna, trots restriktioner. I juli var konsumtionen av restaurang- och hotelltjänster hela 13 procent högre än i juli 2019 – före pandemin. Nu väntar rekryteringsproblem, uppger besöksnäringens branschorganisation Visita. Även Svenskt Näringsliv och storbanken Nordeas ekonomer varnar för att arbetskraftbrist generellt hotar att bli nästa stora broms för tillväxten.

Soros sågar Kinainvesteringar

Finansgurun George Soros varnar amerikanska investerare för Kina. Förvaltarjätten Blackrocks stora Kinalansering är ett ”ett tragiskt misstag”, skriver han på Wall Street Journals debattsida. Blackrock är sedan i augusti första utländska aktör på den kinesiska marknaden och uppmanar dessutom kunder att kraftigt öka sin Kinaexponering. Kina vill öppna upp för utländska finansbolag. Men Soros pekar på att landet samtidigt går allt hårdare fram med ”marknadshämmande inskränkningar”. Investeringar i Kina stöttar ”president Xi Jinpings regim som är repressiv på hemmaplan och aggressiv utomlands”, skriver George Soros.

Misslyckat stalltips

Lördagen den 11 september är det hästkapplöningsparty i Doncaster. Den dagen – St Leger's Day – brukar även börsintresserade hålla koll på eftersom man enligt den brittiska börspraktikan då ska återvända till aktiemarknaden. Devisen lyder ”Sell in May and go away, and come back on St Leger’s Day”. När Di:s Mikael Vilenius i maj i fjol utvärderade rådet – och ställde sexmånadersperioden maj-oktber mot november-april – visade det sig att talesättet varit förbluffande träffsäkert de senaste 30 åren. Stockholmsbörsens OMXSPI-index föll i snitt med 0,7 procent under sommarhalvåret och klättrade med 11,0 procent på vintern. Men i fjol var sommaren stark och börsen steg med 13,6 procent, bäst sedan 2009. Även i år har perioden – så här långt – bjudit på en uppgång på 10 procent. Det lirar bättre med den klassiska svenska börsdevisen ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Det gav 8,6 procent i år.