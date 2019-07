Miljarderna rullar in – Avatar petas från filmtronen

Disney och Marvel, som står bakom filmen, deklarerade under helgen att rekordet kommer att slås, 13 veckor efter att Avengers: Endgame hade världspremiär.

Filmen, där storstjärnor som Robert Downey Jr och Scarlett Johansson medverkar, hade innan söndagen dragit in strax under 2,79 miljarder dollar, motsvarande närmare 26,2 miljarder kronor, och hade bara en halv miljon dollar kvar att tjäna in, rapporterar CNN.