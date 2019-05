Miljardärens superyacht sjönk som en sten

Den 39,6 meter långa My Song var på väg mot Ibiza för att delta i den stora superyachtregattan Loro Piana, när det skedde en svårförklarlig olycka. Båten föll av fartygets däck och skadades. Trots försök att rädda den sjönk båten i vattnen mellan Genua och Palma.

superyachten My Song räknas som en av världens lyxigaste båtar.

Enligt ett uttalande från rederiet Peters and May var det lyxjaktens vagga som gav vika. Båten tillverkades av det finska båtvarvet Baltic Yacht, sjösattes 2016 och fick pris för världens bästa yacht i sin storleksklass under World Superyacht Awards 2017. Den uppges vara försäkrad till 40 miljoner dollar, motsvarande 386 Mkr.