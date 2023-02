Mikael Ribbenvik tvingas lämna Migrationsverket

”Ibland behövs det nya ögon för att ta sig an ett uppdrag med en förändrad inriktning”, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard till TT.

Hon framhåller att Ribbenviks nuvarande förordnande går ut i maj och att det därför, i samband med omläggningen av politiken på området, är dags för regeringen att se sig om efter en ny person.

”Samtidigt konstaterar jag att Mikael Ribbenvik har gjort värdefulla insatser på Migrationsverket under många år, inte minst under de senaste åren då myndigheten har varit satt under press”. säger migrationsministern.

Hon hoppas att Ribbenviks långa erfarenhet av svensk och internationell migrationspolitik kan tas tillvara. Det internationella arbetet behöver förstärkas, anser hon.